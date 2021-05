De beste boblene til 17. mai

For oss er det ingen tvil, det norske markedet for champagne er et av verdens beste og lettest tilgjengelige markeder. Alt til priser som må betegnes som svært gode kjøp. Men er det lett å finne de gode kjøpene? Sannheten sett med våre øyne er at store kommersielle varemerker i Norge er overpriset i forhold til kvaliteten til andre, mindre, champagneprodusenter. Testen viser at det er de mer «ukjente» vinprodusentene som vinner frem i forhold til bestselgere på polet, men i vinverdenen er vinene i testen velrenommerte navn.