Vinperlen i Toscana gir deg drikkelyst

I 1973 kom Francescos far Alberto Marone Cinzano på banen fra spritbransjen og kjøpte eiendommen. Col d’Orcia var da kun beplantet med noen få hektar vinmarker, og et stort arbeid ble lagt ned i å plante og iverksette nærmere 70 hektar vinmarker. I 1980 sto eiendommen klar for produksjon. Etter over et tiår under Alberto Marone Cinzanos ledelse tar hans sønn Francesco Marone Cinzano over i 1992. Planene er klare fra dag en. Col d’Orcia skulle formes som en ledestjerne med kompromissløst fokus på kvalitet – og økologisk jordbruk. I dag er 144 hektar vinmark i familiens eie, hvorav hele 108 hektar dedikert til Brunello. Den endelige bekreftelsen kom i 2013. Hele Col d’Orcia ble sertifisert økologisk og ble med et sverdslag den største økologiske produsenten i Montalcino.