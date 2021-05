Fantastiske viner fra Badenhorst

Fellesnevneren for disse produsentene er en vinproduksjon uten tilsetning av industrigjær, og bruk av hele klaser under pressingen. Under alkoholgjæringen er det utstrakt bruk av gamle eikefat og ingen enzymtilsetninger eller bruk av moderne tekniske hjelpemidler for å endre vinen. De revolusjonære vinmakerne foretrekker å bruke gamle vinstokker med middelhavsdruetyper som på den røde siden er Grenache, Cinsault, Mouvedre, Carriagnan og Syrah, samt portugisiske Tinta Barocca. For hvite viner er selvsagt Chenin Blanc foretrukket. Ellers finner man Grenache blanc, Grenache gris, Rousanne, Vognier, Clairette blanche, Muscat og til og med Palomino. Med andre ord vokser det frem en underskog av gode produsenter fra «den nye verden» som sakte, men sikkert snur vinelskeres syn på Sør-Afrika over hele verden. Og fremst i Norge står Adi Badenhorst.