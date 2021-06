De 12 beste grillvinene

Oppskriftene er beregnet på to personer.

Dette trenger du:

500 gram storfe entrecote

Salt og pepper

Nøytral rapsolje

En kvart sitron



Sørg for at grillen er skikkelig varm før du starter, og bruk aller helst én tykk biff fremfor to tynne. Pensle kjøttstykket med rapsolje på den ene siden. Krydre med fint salt og nykvernet sort pepper på den penslede siden. Legg kjøttet med krydret side ned på direkte varme på grillen. La den få skikkelig stekeskorpe før du prøver å snu, det er bedre å vente for lenge enn å bli utålmodig. Pensle og krydre den andre siden mens du venter.

Snu biffen og gjenta med den andre siden. For å få kryss-mønster lar du biffen få en runde til på hver side, på tvers av retningen den fikk første gang. Når biffen er skikkelig brunet på utsiden legges den over på indirekte varme. Steng igjen lokket og la biffen steke til ønsket kjernetemperatur. Vi anbefaler 55-56 grader, bruk gjerne et digitalt steketermometer. Hvil biffen i 4-5 minutter etter at den er ferdigstekt – ikke dekk til under hvilen. Skjær opp skiver av biffen, drypp på litt sitron og servér.

Rødvinssaus

1 ss finhakket sjalottløk

1 ts smør

1,5 dl rødvin

2 dl oksekraft, redusert

1 ts kaldt smør

Salt, pepper og evt sitron

Slik gjør du:

Fres løken i smøret, tilsett rødvin og kok til det er 1/5 del igjen. Tilsett kraften og kok inn til passe konsistens. Kok opp og rør inn kaldt smør. Smak til med sitron, salt og pepper.

Brokkoli:

0,5 stk brokkoli

Salt og pepper

1 ss sjalottløk, finkuttet

1 ss smør

Slik gjør du det:

Kutt av fine, lange brokkolitopper. Del dem eventuelt på langs, dersom de er veldig tykke, det er viktig at bitene blir så like i størrelse som mulig. Kok i godt saltet vann i 1–2 minutter, og avkjøl i isvann. Brokkolien skal nå begynne å bli myk, men fortsatt være litt hard i kjernen. Før servering: blank løken i smøret i en stekepanne. Når løken er blank og myk tilsetter du en halv desiliter vann og brokkolitoppene. Kok til brokkolien er gjennomvarm, krydre med salt og pepper. Ved servering, sørg for å få med løken, men unngå å ta med vann ut av panna.

Brokkolibånd

0,5 stk brokkolistilk, fra del 1

En kvart sitron

God olivenolje

Flaksalt

Slik gjør du det:

Skrell av det ytterste laget på brokkolistilken. Skjær tynne, lange bånd på langs av stilken, bruk en skarp kniv eller en mandolin om du har. Ha de over i iskaldt vann og la det ligge i minst 10 min. Da blir de sprø og gode. Siles rett før servering, tørkes på et stykke papir og marineres med olivenolje, sitronsaft og salt.