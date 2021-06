Nye, sterke årganger fra Dog Point

Se Svein Lindins vinanbefalinger på Vinify.no

Spesielt anbefalt: Dog Point Pinot Noir 2018

Poeng: 90.

Varenummer: 3996501 (bestilling).

Pris: 360 kr.

Middels rød farge. Konsentrert. Røde bær, plomme og urter på duft og smak. Balansert syrlighet. Kjølig fruktighet og moderat fatpreg preger ettersmaken.

Fra et ikon til et annet

Dog Point Ivan Sutherland og James Healy. Foto: Dog Point

Ivan Sutherland og James Healy er selve essensen i temaet bak Dog Point. James Healy var ønolog og holdt orden på vinmarkene hos Cloudy Bay. Mens Ivans karriere startet da han, sammen med sin kone Margaret, etablerte en av Marlboroughs første privateide vingårder og senere ble direktør for Cloudy Bay. Ivan og James etablerte raskt et godt vennskap og verdsettelse for god vin. Sammen drev de vingården i flere år, og var en viktig del av utviklingen av det ikonske vinmerket Cloudy Bay.

Utbryterne satset og vant

Vi kan ikke nevne New Zealand uten å fortelle hva som bragte landet på verdens vinkart: Vinikonet Cloudy Bay med den lett gjenkjennelige etiketten som viser en skyggelagt fjellkjede og Mount Riley i bakgrunnen. Cloudy Bay ble etablert av australske David Hohnen i 1985 og har vært en suksesshistorie fra ende til annen. Etter at den franske luksusgiganten LVMH (Louis Vuitton Möet-Hennessy) kjøpte anlegget i 2003 følte mange ansatte at deres tid var over. Cloudy Bay-produksjonen økte til over 1,2 millioner flasker sauvignon blanc, noe som nok har gått ut over kvaliteten, ifølge dem som har vært med fra begynnelsen.

Etter det lange samarbeidet i Cloudy Bay, og med de samme ambisjoner om å oppnå noe nytt på egen hånd, bestemte Ivan Sutherland og James Healy seg for å returnere til opprinnelsen. Med hjelp av druene fra de 80 hektarene til Dog Point Vineyard, ble merkevaren lansert i februar 2004. Målet var å lage en bærekraftig organisk drevet vingård, konstant i higen etter å lage bedre vin fra år til år. Satsingen har båret frukter, i dag høster vinene stor anerkjennelse over hele verden.

Fra ville hunder til vinmerke

Dog Point er navnet på et område i Marlborough oppkalt etter gjetere der deres hunder enten vandret av gårde eller ble borte. Navnet i seg selv kan dateres tilbake til tidlige europeiske bosetninger som introduserte sau til distriktet. På denne tiden brukte man ikke gjerder som en del av beskyttelsen for saueflokken. Derimot ble hunder hyppig brukt for å holde saueflokken under kontroll. Gjeternes hunder vandret noen ganger av gårde og ble borte. Det viste seg etter hvert at disse hundene avlet seg med hverandre og dannet en plyndrende flokk som angrep de samme saueflokkene de var ment å beskytte. Til slutt ble bosetterne tvunget til å jakte ned og slakte alle hundene, derav navnet Dog Point.

Dog Point Ivan Sutherland og James Healy Foto: Dog Point

Forsvarer prisen lett

Dog Point er først og fremst en produsent som viser New Zealands «nye» vinverden, med smakfulle viner med kjølig og klar presis frukt. Det eneste hinderet vi kan se er at prisen på vinene kan virke høye for nordmenn. Norge ligger tett på alle Europas vinscener med dens priser og utvalg. Det gjør valget enkelt for den prisbevisste. For oss som vurderer smak samtidig hersker det ingen tvil. Vi hadde valgt produsenter som Dog Point.

Alt ligger til rette for kvalitetsvin

Klimaet på øya er ideelt for vinproduksjon, og New Zealand er det sørligste landet som produserer vin på den sørlige halvkule. Med unntak av Waiheke Island ligger alle områdene for druedyrking på de to hovedøyene, Nordøya og Sørøya. På Nordøya er det et relativt varmt, oseanisk klima med samme temperatur som i Bordeaux, men med mer nedbør. Jo lenger sør man beveger seg, jo kaldere blir det. Sørøya er betydelig kjøligere, men også tørrere og med mer sol. Marlborough er det varmeste området med normalt flest soltimer i landet.