De beste boblene fra England

Er England bedre enn Frankrike?

Norge er et av de største eksportmarkedene for engelsk musserende, men hvor langt har egentlig engelsk musserende kommet? Holder det like høy kvalitet nå som noe fra Champagne, hva er forskjellen i stil og aroma, og hvilken av de engelske vinene bør man velge?

I denne episoden snakker vi oss gjennom alt om engelsk musserende, og smaker oss frem til våre personlige favoritter.

Trykk på linkene under for å se våre smaksnotater og tilgjengelighet på Vinmonopolet.

Vin 1: Gusbourne Blanc de Blancs 2016 (kr 400)

Vin 2: Nyetimber Blanc de Blancs 2013 (kr 664)

Vin 3: Exton Park RB 45 Blanc de Blancs (kr 499)

