Vinperlene fra USA

Sett med våre øyne er amerikansk vin i en mer rivende utvikling enn noensinne. Bare i løpet av de ti siste årene har stadig flere produsenter fått øynene opp for å eksportere ut av landet. Det har ikke vært en selvfølge tidligere, da innenlandsmarkedet med bedre priser har gjort at vinprodusenter har valgt vekk eksportmarkedet. Nå skal det sies at hjemmemarkedet i USA er et av verdens største – og treffer man i et slikt marked, sliter man med å kunne levere nok vin.