To toppviner med Chenin Blanc

Verdens mest undervurderte drue?

Denne uken smaker og anbefaler Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar to viner lager på Chenin Blanc-druen, beskrevet av flere som "verdens mest undervurderte drue". Det finnes mange gode eksempler på polet, og her er to av de beste kjøpene.

Trykk på linkene under for å se tilgjengelighet på polet og våre smaksnotater.

Vin 1: Cape Rock Asylum 2019 (kr 209)

Vin 2: Alheit Cartology 2019 (kr 369)

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein og Jon Trygve direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no