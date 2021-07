Prøv en fantastisk greker i sommer

De fleste tenker ikke over det når vin handles inn, men man velger ofte kjente merkenavn eller trygge vinområder etter anbefalinger av bekjente og venner. Pris er også et kriterium, men ikke like avgjørende. Vinprodusentene er klar over dette og skrur derfor prisene opp etter hvert som etterspørselen øker. Dette er chablis et godt eksempel på de siste ti årene, pris kontra kvalitet harmonerer ikke lenger i de fleste tilfeller. Da kan man se på en reell utfordrer: gresk vin.