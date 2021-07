Lanseres onsdag: De 12 beste vinene fra julislippet

Fra Hellas er det utvilsomt kommet en bølge av vin for nordmenn som liker gresk. To røde og en rosévin de mest gledelige nyhetene. Vinprodusenten Apostolos Thymiopoulos fra Naoussa i Nord-Hellas lanserte sine første viner i fjor, og salget har tatt helt av. Mer enn 110.000 flasker rødvin laget av druen xinomavro er solgt hittil. Vinmonopolet følger på opp og lanserer to røde og en rosévin som etter vår mening er de beste kjøpene fra polets nyhetslipp for basisprodukter.