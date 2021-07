Sider: Sommerens seks beste

Den gode smaken av sider har slått an i Norge. Tall fra Vinmonopolet viser at det har vært en tidobling av salget siden 2011. Fra beskjedne 39.000 liter til formidable 326.000 liter i 2020. Det er særlig de seneste fem årene at salget har tatt av. Norsk sider ligger på topp av salget med 243.900 liter i 2020 etterfulgt av England, Sør-Afrika, Frankrike, Sverige og Spania, som alle ligger godt under 20.000 liter i salg.