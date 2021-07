En klassiker til skalldyr

I 10 generasjoner har Bourgeois-familien hatt tilholdssted i den lille landsbyen Chavignol i Loire. Vendepunktet kom på 50-tallet da Henri Bourgeois tok grep og satset mer på vin enn tradisjonell kombinert drift med sau, geiter og landbruk, noe som ellers var mer vanlig på den tiden. I dag kan man se at det var et smart trekk, da vinmarker var billigere og markedet lå nede etter andre verdenskrig. Litt kort fortalt snudde interessen for Sancerre fra begynnelsen av 80-tallet, dog da spesielt til det engelske markedet, som likte den særegne stilen en god Sancerre bør ha. For vi snakker om viner med markant syrlighet, og vegetale toner i retning nesler, asparges og urter.