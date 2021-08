Herlige bobler fra Italia

Med sin beliggenhet nord i Italia, i en utpreget kjølig vekstsone, med store temperatursvingninger mellom natt og dag, er forutsetningene for å lage seriøs vin til stede for Cantine Ferrari. Modne druer med et markert syrenivå skaper et flott utgangspunkt når annengangsgjæringen bidrar med mer alkohol og bobler. Cantine Ferrari skaper matvennlige viner som passer ypperlig til aperitiff, skalldyr og til grillet hvit fisk med smørsauser i sommervarmen. Laget på samme måte som i Champagne, med samme druer, men i et helt annet klima og jordsmonn.