Bordeaux. Det er en viss for form for eleganse over navnet på en av vinverdenens mest fornemme områder. Historien har vist at Bordeaux utviklet seg til å bli et arnested for hva man oppfatter av kvalitet i en vin. Og selvfølgelig henger pris sammen med kvalitet. Slik er det også i Bordeaux. Årets primeurs-smaking setter standarden.