Seks sikre fra Argentina

Kategorisjef i Vinmonpolet, Trond Erling Pettersen, mener det ikke er overraskende at det er rødvin som selger best når det gjelder argentinsk vin i Norge. Salget av rødvin fra Argentina er opp 44 prosent i første halvår 2021 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes naturligvis covid-19 og lite taxfree- og grensehandel – men det er verdt å merke seg at Argentina er det rødvinslandet som vokser mest dette halvåret. I 2020 økte salget av argentinsk rødvin med 32 prosent til over en million liter, noe som var en svakere vekst enn mange andre rødvinsland hadde dette året på det norske markedet.