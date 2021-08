De beste vinene til sopp

Det går mot det som kan bli en fantastisk soppsesong. Steinsopp, kremler, piggsopp, fåresopp og kantareller – det er bare å gå ut og plukke. Finner du et godt sted er sannsynligheten for at soppen er tilbake neste år stor. Du har da ditt hemmelige soppsted, kanskje et sted ingen andre vet om.