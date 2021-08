Spesialslippet: De gode kjøpene

Ifølge nettsidene til Vinmonopolet kan du enten velge å bestille for levering på dør/postkontor eller for henting i butikk, forutsatt at butikken har varen på lager. Vær oppmerksom på at varer du ønsker å bestille fra Vinmonopolets lager for levering postkontor/«på dør», og varer som du vil bestille for henting i butikk, må opprettes i to ulike ordrer. Spesialprodukter kan dessverre ikke overføres mellom butikkene eller nettbutikken.