Nyhetsslipp: Disse vinene får trampeklapp

Fra Portugal lanseres fem viner, men her er det vinlegenden Dirk Niepoort som slår best an hos oss. To vinstiler til tross, Dirk Niepoort viser bare at han er en av verdens beste vinmakere. Hans leskende, fruktdrevne og elegante viner viser en lettere utgave enn tradisjonelle Baga-viner. Hans andre vin heter Poerinho og kommer fra Niepoorts eiendom Quinta de Baixo i Bairrada. Hans inspirasjon til Baga-vinene kommer fra hvordan de ble laget på 1940-tallet. Lettere, mer fruktdrevne viner med lavere alkohol og mindre fatpreg. Her er det brukte, store fat som gjelder og transparente jordsmonnsviner. Poerinho er for øvrig det gamle navnet for Baga.