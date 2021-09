Herlige rødviner fra Piemonte

Få områder er preget av en så kontrastfylt natur, som spenner seg fra fjellene i Valle d’Osta og Appenninene i Liguria til den store Po-sletten. Kommunikasjonsmessig ligger Piemonte en tanke utenfor allfarvei, godt skjermet av fjellene på tre sider. Området er lett tilgjengelig over Po-sletten i øst dersom du kommer fra Frankrike, via Provence, eller gjennom Brenner-passet på vei sørover. Flyr man, ligger Piemonte 1,5 timers biltur fra Milano. Regionen er også – ikke minst – hjemsted for to av Italias meget berømte viner, barolo og barbaresco. Begge laget av nebbiolo. Især barolo betegnes ofte som kongen av Italias viner.