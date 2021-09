Strålende viner fra Libanon

I dag eies og drives vinhuset videre av Ronald Hochar, som igjen har fått med seg sin sønn Ralph og Serges to sønner, Gaston og Marc. Etter at Serge Hochar gikk bort skulle man kanskje tro Chateau Musar fikk et fall i kvalitet, men faktum er at vinene aldri har smakt bedre eller vært mer presise på konsentrasjon enn nå. Mye av årsaken må tilskrives gamle vinstokker og en vinmakingsfilosofi som tilsier at vinene som bærer navnet «Chateau Musar» lagres i minst syv år før de slippes på markedet.