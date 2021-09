Vinene fra Mellot imponerer

De siste ti årene har Catherine Corbeau Mellot og hennes to sønner Armand og Adrien tatt nettopp et bærekraftig landbruk på alvor. Et endret klima trenger vinmarker og vinplanter som er ved mye bedre helse enn tidligere. Å implementere en økt biodiversitet både over og under bakken har tatt tid, men nå ser og smaker man en markert endring i sluttproduktet. Bedre konsentrasjon, mer vitalitet i smak og flott syrlighet gjør vinen fra Mellot til en favoritt hos oss.