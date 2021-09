Opprinnelig ble fruktgården og grisefarmen La Colina med beliggenhet i Padre Hurtado, en halvtimes kjøretur fra Santiago, kjøpt på 80-tallet for å bli paradiset for late sommerdager og en fremtidig pensjonisttilværelse for skipsreder Dan Odfjell sr. fra Bergen. Snart 40 år senere har han. pensjonert seg rett over veien for vineriet, og overlatt roret til sine to eldste sønner.