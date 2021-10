Seks nydelige pinot noir

Når man velger vin til and, tar man hensyn til at and er rund og sødmefull i smaken. Selve kjøttet er magert, men fuglen har tidvis mye fett i skinnet som vil prege smaken, retten og kombinasjonene. Som på de fleste andre fugler er det markant forskjell på bryst og lårkjøtt, både i smak, tekstur, fettinnhold og tilberedningskrav.

Til andebrystene er det en fordel med en pinot noir-vin med bløte tanniner og god friskhet, med en naturlig fruktighet som matcher sødmen i kjøttet. Lårene er fetere, har mer smak og struktur og krever også lenger tilberedning. Det åpner for mer strukturerte, rikere og kraftigere varianter av pinot noir-viner. Et viktig tips med andebryst er at det ikke bør stekes mer enn medium/rosa. Da får du et mørt og saftig resultat hvor det sprøstekte skinnet forsterker det rike og sødmefulle.