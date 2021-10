En eksepsjonelt sjelden flaske champagne nærmer seg auksjon i London.

Auksjonshuset Christie's filial i Englands hovedstad skal selge Perrier-Jouet-flasken fra 1874 av typen Brut Millesime. Da denne flasken ble produsert var Norge fremdeles under svenskene, norsk shipping var tredje størst i verden og barnearbeid var fremdeles lovlig under norsk flagg.

– Et salg som dette skjer ikke med jevne mellomrom. Det er nesten ingen flasker av denne årgangen; kanskje en håndfull. De er utrolig sjeldne, sier Tim Triptree, sjef for Christie's vin- og spritauksjoner, til CNBC.



Perrier-Jouet-flasken fra 1874 av typen Brut Millesime. Foto: Christie's

Auksjonen går mellom 2. og 3. desember og det er ventet at klenodiet vil ende på en pris rundt 20.000 dollar – nær 170.000 kroner.

Innbakt i prisen følger imidlertid også en guidet tur i Perrier-Jouets vinkjeller, der flasken har hvilt de siste 147 årene. En smaksrunde med tilhørende måltid forberedt av den velrennomerte kokken Pierre Gagnaire er også inkludert. Gagnaire kan vise til tre Michelin-stjerner til sitt navn.

Vinneren av auksjonen får også en overnatting i champagnehuset fra 1800-tallet Maison Belle Epoque.

Champagnehuset Maison Belle Epoque. Foto: Perrier-Jouet

– Disse årgangschampagnene kan være helt briljante og utrolig komplekse, forklarer Triptree.

Eldre champagne har en tendens til å bli rikere i smaken, noe mer gyllen eller rødlig i fargen og aromaene blir enda mer intense, ifølge sommelieren. Du kan finne smak av karamell, mokka, grillede hasselnøtter eller mandler og kanskje et hint av sherry og Madeira.



– Hva gjelder bobler kan de bli redusert ganske markant. Vinen kan være noe flat, eller bare en liten prikking, men den bør fremdeles ha den gjenkjennelige syrligheten som assosieres med champagne, sier Triptree.

Til tross for pandemi og lavere salg har champagnekomiteen i Frankrike estimert at salget fra Champagne-regionen solgte 244 millioner flasker for totalt 4,8 milliarder dollar – 40,2 milliarder kroner. Det er 18 prosent lavere enn fjoråret.

På auksjonen i desember skal også flere andre Perrier-Jouet-flasker selges, inkludert åtte Belle Epoque magnumflasker fra 1976 til 1999, Belle Epoque Roses fra 2004 og 2006, en 2002 Belle Epoque Blanc de Blanc, en jeroboamflaske med Belle Epoque 2000 og en Belle Epoque fra 2004.