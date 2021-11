3. november slippes nyhetene i basis-, parti- og testutvalget for Vinmonopolet. Novemberslippet får godkjent karakter, og innimellom finner man mange gode viner. Vi trekker frem de beste kjøpene i ukens vinspalte. Nyhetsslippet for november er en slags «lekegrind» for basis- og partiutvalget for kategorisjefene på Vinmonopolet. Her forbedrer polet sortimentet etter beste evne på vegne av oss nordmenn, mens testutvalget er vinimportørenes egne valg.