Sjelden har det vært en bedre mulighet til å kjøpe ferdig modnet, spansk vin her til lands. Faren med slike gode kjøp er at man vil fortsette å lagre dem. Vårt gode råd er at du må bestemme deg tidlig for å nyte vinen du har kjøpt, ellers blir du påminnet om enhver vinsmakers dilemma ved siden av korkfeil: Vin er alltid er i bevegelse mellom druejuice og vineddik.