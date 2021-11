Trykk på vinen under for å se tilgjengelighet på polet og våre smaksnotater.

Aktuelle spørsmål

Et av de spørsmålene Kristoffer Aga får oftest i stjernerestauranten, er om vinglass og karafler. – Interessen for kvalitetsvin har økt, og dermed blir det et aktuelt tema for våre gjester. Det er en investering å kjøpe gode vinglass, forteller Kristoffer Aga.

« Utvalget av glass til mer eller mindre hver druesort gjør at folk blir usikre på hvilke glass som skal kjøpes. » Kristoffer Aga

Stor effekt

Gode og riktige vinglass har en stor effekt, konkluderer Jon Trygve, Kristoffer og Svein mer eller mindre umiddelbart. – Vinglass må betraktes som et verktøy og en absolutt nødvendighet for gode vinopplevelser, forteller Svein Lindin. Han er en av få i verden som har gjennomført Riedels egen “glasskole” for noen år siden.

Gå i dybden

Er man over snittet interessert i vin og har det som en solid hobby, bør man gå i dybden med hensyn til hvilke vinglass som passer til vinstilene, forteller Kristoffer Aga. – Nesten daglig diskuterer vi på Re-naa hvilke glass vi skal bruke til hvilken vin. Valget handler om hva vi vil fremheve i vinen. Er det mineralitet, syrlighet, årgang eller andre ting? Det blir et personlig valg til slutt, men jeg lærer noe nesten hver dag, forteller Kristoffer Aga.

Hvilke glass brukes

– På Re-naa er vi veldig tro mot Zalto, spesielt mot Burgund- og Bordeaux-glasset og Riedel Veritas Champagne-glass. Disse glassene gir en utrolig god bredde, synes Kristoffer Aga. – Allroundglasset vårt på Re-naa kommer fra en liten produsent som heter Rona, og vi vurderer Lehmann Champagne-glass, forteller Kristoffer Aga. I Sveins rolle som vinjournalist bruker han New World Pinot Noir Veritas, Vinum Pinot Noir, Zalto universal og Riesling Vinum eller Veritas i sin rolle som vinjournalist. – De gir meg den informasjon som trengs for å skrive smaksnotater, forteller Svein Lindin i podcasten.

Vedlikehold av glass

Vær ikke redd for å putte glass i maskinen, forteller Kristoffer Aga. – Sørg for at de står stødig i maskinen, og rengjør glassene alene og ikke sammen med gryter og kar. Sørg for å bruke riktig vaskeprogram med jevn temperatur. Og husk ha en god pusseklut dedikert til glass. Både Svein og Kristoffer anbefaler å bruke egne glasskorger fra vaskemaskinprodusentene eller denne vinglassholderen fra Nordic Quality.

– Glass knuses når man vil sette i gang vaskemaskinen samme kveld man drikker vin, forteller Kristoffer Aga. – Er man ikke helt klar i toppen, er det lett å stable inn glass og kjøre fullt hurtigprogram. Da er løpet kjørt. Glassene vil bli knust, forteller Kristoffer Aga. Hans tips er å skylle glass og dekantere samme kveld, og ta seg tid til å gjøre det skikkelig dagen etterpå.

Vær ikke redd!

Kristoffer Aga liker å bruke dekantere, og oppfordrer til å bruke dekantere mer. Selv på Champagne kan du bruke en dekanter, men ha en egen dedikert dekanter til det. Folk er redde for å bruke dekantere, helt uten grunn. De fleste kvalitetsviner har godt av et opphold for å luftes. Og når du er ferdig med å bruke dekanteren. Ikke la dekanteren stå med vinrester, men fyll opp til randen med varmt vann. Da er de mye lettere å holde rene. Gulltipset til Kristoffer Aga er å innimellom fylle opp med varmt vann og tilføre noen dråper salmiakk og zalo. La det stå inntil 2 dager og skyll ekstra godt.

Ukens vintips: Burn Cottage i vinregionen Otago Foto: Svein Lindin

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein og Jon Trygve direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no