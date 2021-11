Etter vår mening er vinene fra Urlari et godt kjøp fra Toscana. Utvalget med toskanske viner er enormt på Vinmonopolet. Det som skiller disse ut er hvordan syrlighet, konsentrasjon spiller på lag med et klassisk bærpreget, vegetalt aromabilde. Det relativt modne tanninpreget er gunstig for alle vinene. Vi kommer å følge prosjektet tett, og ser frem til årgangene Maurstad selv har vært med å blende fra 2019. Til mat er det bare en ting å skrive. Finn frem det langtidsstekte lammelåret med masse hvitløk, det beste selskapet og nyt middagen!