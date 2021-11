Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

En ikonisk italiener

I denne ukens podcast bringer Jon Trygve og Svein to legendariske viner i studio. En italiener betrakter Biondi-Santi mer eller mindre som en nasjonal skatt på lik linje som Sassicaia fra Toscana eller Barolo fra Piemonte. Det italienske vinområdet Brunello di Montalcino hadde ikke vært det samme uten Biondi-Santi i dag. Som opphav til Brunello kan Biondi-Santi vise til mer eller mindre uavbrutt produksjon tilbake til midten av 1800-tallet. I 1865 fikk Clemente Santi to sølvmedaljer for sin “vino rosso scelto” (Brunello) på en landbruksutstilling i Montalcino. Siden har Clemente Santi og hans etterfølgere har spilt en viktig rolle i utviklingen av Brunello di Montalcino.

En lys fremtid

Idag drives Biondi-Santi av Jacopo Biondi-Santi. Han overtok i 2013 etter Franco Biondi-Santi, som gjennom mange tiår arbeidet utrettelig for å opprettholde Brunello som en endruevin basert kun på Sangiovese. I 2016 overtar Descours-familien fra Frankrike aksjemajoriteten i Biondi-Santi. Familien Descours står bak Champagne-produsentene Charles Heidsieck og Piper-Heidsieck. Etter oppkjøpet er det satt i gang en storstilt oppgradering av eiendommen til Biondi-Santi. Fremtiden ser lysere ut enn noen gang i Montalcino.

