Vår beste anbefalinger på hvitvinsiden begynner på 180 kroner. En vin som går under radaren for de fleste er portugisiske Soalheiro Vinho Verde Alvarinho. Med sin lettdrikkelige og fruktdrevne stil med leskende flott syrlighet er vinen et godt alternativ til en god allround-vin. Hvit burgund til under 200 kroner er en sjeldenhet. Roche De Bellene Bourgogne Chardonnay leverer varene år etter år. Klassisk og god Chardonnay hvor kvaliteten virkelig forsvarer prisen. Vil du gi vekk en økologisk vin, er uten tvil Lurtons Mas Janell Cuvée nr. 3 Sarrat del Mas Vin Orange et trygt valg. Sjelden har vi smakt en slik velkomponert hvitvin med stedegen fedmerik karakter.