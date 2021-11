Hele fire flasker med Brane-Cantenac 2018 til 379 kroner ble åpnet før man fant en korrekt vin. Velkjente Chateau Palmer 2018 til kr 3.246 flasken hadde korkfeil på to flasker. 37 prosent av vinene var med feil under smakingen. Fra vår side er det et skremmende høyt antall viner som er definert med feil. Produktsjef Per Mæleng hevder at Bordeaux ikke er et særtilfelle med korkfeil, men at korkfeil er utbredt i mange vinområder. På oppfølgingsspørsmål fra Kapital hvor det finnes fakta som underbygger påstanden, svarer Per Mæleng at påstanden er underbygget av egen sensorisk erfaring. Tilbake i 2020 under Burgund-slippet var 15 prosent av vinene ødelagt. Redaktør og Master of Wine i Vinforum, Arne Ronold, mente den gang at det var en skandale og uforståelig at ikke produsentene tar korkfeil mer på alvor.