– Jeg hadde aldri kunnet gjøre denne store investeringen uten kunnskapen jeg har skaffet meg, feilene som har gitt nyttige erfaringer og det faktum at min vin har bygget opp et renommé som gjør at vi selger ut hele produksjonen på få dager. Tidligere hadde jeg 90 importører som jeg solgte til, nå er det 800 importører som vil kjøpe vinen på allokering til gode priser. Husk at inspirasjonen til disse vinene er Sassicaia for Testamatta og Château Petrus for Colore. Det alene forteller om mitt ambisjonsnivå.