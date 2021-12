Vår test for å finne de beste akevittene viser at produsenten Anora med over 62 prosent markedsandel har fått seriøs konkurranse på både smak og utvalg. Små produsenter av håndverksakevitter utvikler seg, og tilfører egenart og utradisjonell tilnærming. Kategorisjef Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet forteller at blank akevitt har hatt en vekst på 32 prosent de siste tre årene sammenlignet med de tre foregående, mens brun akevitt har økt med 25 prosent. Den langvarige trenden er at mindre håndverksprodusenter av akevitt tar en større del av markedet, på bekostning av de mer tradisjonelle merkevarene.