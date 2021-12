Navnet Franciacorta er lett å bli forvirret av, da det både er et geografisk område, en produksjonsmetode for musserende vin og navnet på en vin. Vinregionen Franciacorta brer seg over 2.902 hektar vinmarker i et kjølig og vinterkaldt klima mellom Garda-sjøen og Bergamo, rett sør for og ved den naturskjønne innsjøen Lago Iseo ved foten av Alpene. Historisk sett er det laget vin her helt tilbake til 1277, men da benevnt som Franzacurta.