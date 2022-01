Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her: En nydelig vin utenfor allfarvei Hvis du er som oss, har du sjelden (eller aldri) smakt en vin fra Azorene. Derfor kan du være trygg på at det ikke akkurat er noen “hype” du betaler for i denne flasken. Svein husker selv da han og de andre vinjournalistene fikk smake denne vinen første gang, og hvilken respons denne vinen fikk! Vi starter derfor årets første podcast med et supert kjøp – som du nesten helt sikkert ikke har prøvd før. Trykk for å lese mer om vinen:



Øygruppen Azorene ligger 1.500 km vest for Lisboa. Plantene vokser i sprekker fylt med sand fra øya Faial, og beskyttes mot vind og sjøsprøyt med lave murer av vulkansk stein. Ellers kjent for små og store vulkanske øyer som i virkeligheten er toppen på noen av klodens høyeste undersjøiske fjell. Vinmarkene på øya Pico står på UNESCOs verdensarvliste. Jordsmonnet i vinmarkene er svart basalt. Noe som gjør at det er stort sett bare er druer som dyrkes her.

