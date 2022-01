Selv har vi de senere årene foretrukket en god, hvit Burgunder fra Saint-Véran med et visst smørpreg og et moderat fatpreg. Et lite tips er å dryppe noen få dråper sitronsaft over fisken like før servering. Syrligheten til sitrondråpene kombinert med rike fete sauser som hollandaise, beurre blanc eller sandefjordssmør gjør at du garantert har en vinner på menyen. Både kveite, piggvar og steinbit fungerer utmerket med samme tilbehør og viner.