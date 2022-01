Oransjevinene fra Slovenia og Kroatia er den store skuffelsen under slippet. Til tross for at polet hevder at mottakelsen av disse oransjevinene har vært positiv, handler det ikke om god smak, men en smal nisje av polkunder som er opptatt av å utforske fenomenet oransjevin. Selv forstår vi ikke hvorfor Vinmonopolet bruker tid og ressurser på å fronte disse når utvalget av oransjeviner allerede er stort i bestillingsutvalget. Ser man prisen på rundt 300 kroner flasken blir lanseringen et spill for galleriet etter vår mening. Gode eksempler fra bestillingsutvalget er Radikon, Gravner, Biokult og Cos for å nevne noen.