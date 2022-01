Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

2015-årgangen fra Meursault fortjener hummer

Skalldyr smaker best om vinteren, og Jon Trygve og Svein har lyst på hummer på nyåret. Men hvilken vin passer godt til hummer? Svaret finner de i Meursault i Burgund i ukens podcast. 2015-årgangen fra Guy Bocard er et stjerneeksempel på et røverkjøp i dagens burgundmarked. Vinen fremstår i en moden klassisk stil som viser at Meursault er på sitt beste når vinene får noen år i kjelleren. Temaet i podcasten skifter når Jon Trygve og Svein begynner å snakke om verdens beste vinkelner, Andreas Larsson. Han ga noen veldig gode råd om pris og kvalitet som gjør det verdt å lytte på podcasten alene.

