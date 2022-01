Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Vin under radaren

Burgund er i fokus når Pontus Dahlström fra Kolonialen Bislett gjester podcasten. Med seg har Pontus to produsenter som går under radaren for de fleste. Naturligvis er det kommende Burgund-slippet i februar tema, og Pontus forteller om små og store tips om hvordan man skal finne vinene under radaren.

Først ut er Monthélie 1er Cru Les Clous Rouge 2018 fra Jean-Philippe Fichet. Jean-Philippe Fichet startet opp i 1981 og betraktes som en foregangsmann i Burgund på lik linje med Lafon, Roulot og Coche-Dury. Til prisen er vinen et røverkjøp, konkluderer Pontus Dahlström.

Neste vin er 2018-årgangen av Puligny-Montrachet fra Pierre-Vincent Girardin. En lovende ung vinmaker som tidlig i 20-årene lanserte sin første årgang i 2017. Da hans far Vincent Girardin solgte seg ut av sitt vineri i 2011, beholdt han 4,5 hektar av sine beste plotter. Dette har hans sønn arvet, og Pierre-Vincent Girardin har startet sitt eget vineri. På grunn av farens gode nettverk har de også fått langtidskontrakter i flere av Burgunds mest ettertraktede vinmarker, og kan vise til en sjelden bredde i porteføljen.

Trykk for å lese mer om vinene: