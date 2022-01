Rhone-dalen deles inn i to hovedområder: Nord-Rhône og Sør-Rhône. Tidligere kunne man definere den beste kvaliteten i nord, mens man i sør kunne definere et dusin topprodusenter. Kvalitet har endret seg radikalt i sør i appellasjoner som for eksempel Gigondas, Vacqueyras og Châteauneuf-du-Pape. Prisene på topprodusenter som Beaucastel og Chateau Rayas er stigende, men i kjølvannet av disse er det flere vinprodusenter som imponerer med langt høyere kvalitet enn tidligere. Bedre vinifikasjon, spontanfermentering, lavere avkastning og eldre vinstokker er nøkkelordene hos vinprodusentene. Det hersker ingen tvil om at også pris kontra kvalitet betyr mye om man sammenligner med dyrere områder som Burgund eller Bordeaux.