Burgundslipp:  – 2019-årgangen innfrir virkelig

Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Alle gleder seg til køen på mandag

2019 årgangen har blitt hypet som en av de beste årgangene “noensinne”. I går smakte vinjournalistene 100 viner fra Burgund 2019, og dommen er ifølge Arne Ronold (Master of Wine, redaktør i Vinforum) at i det minste de røde vinene er bedre enn på lenge, på høyde med blant annet 2010-årgangen.



Svein tok med Arne i studio rett etter gårsdagens smaking, så ta en lytt på ukens podcastepisode om du vil ha alle detaljene. Det er noen få viner Arne mente var spesielt gode, og hans beste tips er ... ukens vintips: Ladoix En Naget 2019 fra Maratray-Dubreuil er noe så sjeldent som et supert kjøp fra Burgund. På mandag slippes 600 flasker av denne, så selv om du får et høyt kønummer, bør det være muligheter likevel.

