Hvitvinene fra 2019-årgangen gir et annet inntrykk. Alle scorer godt, men de er ikke stabile slik 2010-årgangen var. Hvitvinene veksler mellom det syrlige og presise til mer utviklet og fruktig i retning et gul frukt/lett tropisk smaksbilde. Arnt Egil Nordlien er helt klar på at Puligny-Montrachet har gjort det best av de tre store hvitvinsappellasjonene takket være tilgangen til vann, noe som skyldes et høyere grunnvannsnivå enn i nabokommunene i sør og nord, Chassagne-Montrachet og Meursault. Ser man bort fra mer «kjente» appellasjoner, er det en helt klar trend at kvaliteten fra appellasjoner som St.-Aubin, Auxey-Duresses, Monthelie, St.-Romain og Pernand-Vergelesses er noe man bør sikre seg før prisene også der skyter i været.