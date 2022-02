Det stod 14.000 kunder i nettkø da Vinmonopolet åpnet mandag like etter klokken 8 denne uken forteller produktsjef Arnt Egil Nordlien hos Vinmonopolet til Finansavisen. – Det er det største antallet kundeordrer vi har sett. Responsen har rett og slett vært enorm. Vi vet at dette er ettertraktede varer, men dette var over all forventning.

4078 ordrer på under en time

På en time: 2.500 sider med kunderordrer på Aker Brygge., Foto: Vinmonopolet

Totalt ble det opprettet 5.827 kundeordrer og av disse inneholdt 4.078 ordrer fra Burgundslippet. Av 32.440 flasker mandag morgen er det tilbake en lagerbeholdning på 11.956 flasker torsdag morgen.

Se listen over hva som er igjen nederst eller last ned excellisten her

Vinmonopolet på Aker Brygge hadde 1.300 kundeordrer inne i løpet av få timer mandag. I praksis betyr det mer enn 2,5 hele pakker med A4-ark, hvor hvert A4-ark representerer én kundeordre. Arbeidsinnsatsen som skal til for å komme gjennom dette er enormt. Alt dette skal plukkes for hånd, pakkes, registreres og kundene skal informeres. – Heldigvis er hele lageret på Aker Brygge tilrettelagt på best mulig måte slik at de ansatte kan håndplukke varer, forteller produktsjef Arnt Egil Nordlien.

Nyhet: Vinmonopolet utvider antall butikker med spesialutvalg for vin med inntil fem butikker

Den sterkt økende interessen for spesialprodukter har ført til at Vinmonopolet nå har vedtatt å øke den geografiske spredningen av spesialbutikkene. Utvidelsen har som mål å gi bedre tilgang til spesialutvalget for vin i Nord-Norge, på Sørlandet, Nord-Vestlandet og i tidligere Østfold forteller Vinmonopolet i en pressemelding torsdag morgen.