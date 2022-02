Masi leder an med Amarone

Ved siden av Piemonte og Toscana er Veneto et populært reisemål. Veneto ligger i det nørdøstlige Italia og er en av landets tre største områder innen vinproduksjon. Regionen grenser i nord og nordvest til Østerrike og Trentino-Alto Adige, i vest til Lombardia, mot øst til Friuli og Adriaterhavet, og mot syd til Emilia-Romagna. Her finner vi navn som Valpolicella og Bardolino – mest kjent for rødvin, og Soave for hvitvin.