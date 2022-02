Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Ikke fan av sauvignon blanc, sier du?

Let’s face it: Du hører aldri noen si at de er fan av sauvignon blanc, med mindre du ser på en Real Housewives-episode. Grunnen, som vi diskuterer i denne ukens podcastepisode av Ukens Vintips, er kanskje fordi dårlig og billig sauvignon blanc rett og slett kan bli for mye av det gode: stikkende, gressete og ubalansert. Men du som bruker Vinify burde vite bedre. La oss hjelpe deg med hvor du skal lete – det er derfor Svein denne uken har funnet frem en veldig god flaske sauvignon blanc fra produsenten Dog Point i New Zealand, som først og fremst er en renere og mer balansert vin enn de du kanskje kjenner fra før. Det er rett og slett kjempegodt, og bør ha en plass i ethvert repertoar til en entusiast. Du vil ikke angre.

Trykk for å lese mer om vinene: