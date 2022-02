Med over 3,6 millioner liter av et totalsalg i 2021 på 5,9 millioner er California også på salgstoppen med bestselgerne Falling Feather, Ruby Zin og Gnarly Head Old Vine Zin. Disse tre vinene representerer på ingen måte hva USA, og spesielt California, står for i dag når det gjelder kvalitet. I vårt smaksbilde representerer disse vinene bunnivået for hvor kommersielle visse deler av vinbransjen er i USA. Vi har sagt det før, California har langt mer å tilby på vinfronten enn man tror.