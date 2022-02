Marsslippet: De gode kjøpene

Et sikkert og svært godt kjøp fra testutvalgets lansering er den fantastiske hvitvinen Au Bon Climat Santa Barbara 2020 . Vinen forsvarer sine 89 poeng og koster kun 309 kroner, et røverkjøp for en Chardonnay fra California. Det samme kan sies om boblene fra Franciacorta i Nord-Italia. Vinen Ca’del Bosco Cuvée Prestige til 369 kroner er et stjerneeksempel på en vinskatt i polets hyller. Tyske Groß-Winternheim Lorelei Riesling Sekt 2019 er i samme kategori, men er mer hverdagsbobler. Vår anbefaling er klar: Kjøp i kasser enn så lenge, prisene vil øke.