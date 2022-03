Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Smaker østers godt til riesling?

Jon Trygve og Svein diskuterer rundt et kunstverk fra 1600-tallet med to kunnskapsrike gjester i ukens podcast. Restauratør og vinkelner Pontus Dahlström fra Kolonialen Bislett har hatt bildet som en stor inspirasjon i mange år. Kurator for eldre kunst Cyntia Osiecki fra Nasjonalmuseet forteller bakgrunnen om et stilleben som har vært i Nasjonalmuseets eie i 185 år. Bildet heter østers og vinglass og er malt av den nederlandske kunstneren Jan Davidsz de Heem på midten av 1600-tallet. Det ble en lang episode, men som vanlig inneholder den noen sikre vintips. Denne gang om hvilke rieslinger som passer til østers.

Trykk for å lese mer om vinene: