Det hele startet i 2007 som et familieprosjekt for Piero, hans kone Grazia Castelli Bagnasco og døtrene deres Giovanna og Serena da de overtok Brandini-eiendommen. Vineiendommen på 18 hektar er sertifisert økologisk, driftes etter biodynamiske prinsipper og ligger noen minutters biltur fra kjente La Morra i Piemonte. Inntil familien Bagnasco overtok, hadde den tidligere eieren solgt alle druene sine til et av de lokale kooperativene i Piemonte. Vinmarkene lå ideelt til, men var drevet mer kommersielt med tanke på kvantitet heller enn nødvendigvis kvalitet.