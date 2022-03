Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:

Star Wars-inspirert og svært god

Denne uken hadde Jon Trygve og Svein besøk av Eyvind, en mann med et stort hjerte ikke bare for mat, men også vin! I ukens podcast-episode snakker vi om hvordan han ble interessert i vin, dagene på Bagatelle, hvor viktig han mener det er å kombinere riktig mat med riktig vin (hint: ikke så veldig), akevitt og hans nye bistro pop-up. Med andre ord snakker vi litt om det meste. I tillegg har Eyvind tatt med en av sine favorittviner fra Rhône-dalen. Det er en vin laget på druen som regnes som Syrah-druens far. Vinen heter derfor treffende “Je suis ton Père” (Jeg er din far), og etiketten er Star Wars-inspirert. Hverken Jon Trygve eller Svein hadde smakt vinen tidligere og ble positivt overrasket. Hør hele episoden for alle detaljene og fortellingene. Vinen finnes i meget begrenset utvalg nå, men det ryktes at det kommer mer i mai/juni, så trykk gjerne på bokmerke-knappen på vinens profil i Vinify for å ikke glemme den.

